Università di Parma, lezioni ancora sospese

PARMA Continua anche la prossima settimana, come già comunicato dalla Regione Emilia Romagna, la sospensione delle attività partita il 24 febbraio per l’emergenza Coronavirus. In accordo con quanto disposto dalle Autorità sanitarie competenti, l’Università di Parma si appresta a rispettare un’ulteriore settimana di sospensione delle attività didattiche.

Si conferma quindi quanto già comunicato ieri: a partire da lunedì 2 marzo i docenti che si trovano nella condizione di dover recuperare le lezioni sospese durante questa e la prossima settimana (Lauree Triennali, Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico) potranno rendere disponibili sui portali Elly i materiali didattici e le video-lezioni degli insegnamenti interessati dalla sospensione.