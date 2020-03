Viadana – “Sto andando a leggere i necrologi in centro”: denunciato dai Carabinieri

VIADANA Nella sole ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Viadana hanno denunciato altre 16 persone tra Viadana, Castellucchio, Pomponesco e Gazzuolo per inosservanza dei provvedimenti emanati negli ultimi giorni per l’emergenza coronavirus. In particolare un uomo, classe 1979, è stato sorpreso dai militari della stazione di Viadana nelle vie centrale del paese, e alla domanda dei militari riguardo al suo spostamento si è giustificato dicendo che era uscito per andare a leggere i necrologi affissi in piazza. Un altro ragazzo, classe 1998, è stato invece controllato dai militari della Stazione di Gazzuolo mentre era intento a pescare sulla sua barca sulle acque del Navarolo, ignorando completamente i divieti imposti dai recenti decreti che limitano i movimenti. I due uomini (così come le altre quattordici persone fermate nelle ultime ore), sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale).