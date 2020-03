Villimpenta, la bandiera italiana come segno di vicinanza al personale sanitario che combatte il Coronavirus

VILLIMPENTA – Anche l’Antica Edicola Franzoni di Villimpenta – che quest’anno celebra i 120 anni ininterrotti di attività – ha risposto all’appello di esporre un tricolore come segno di vicinanza e ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario che stanno facendo i miracoli per gestire l’emergenza Coronavirus. «Un piccolo gesto per far sentire un po’ di calore ma soprattutto per mostrare gratitudine per quello che stanno facendo». Negli ospedali si sta consumando una vera battaglia. Dare sostegno a chi si sta adoperando, spesso in condizioni precarie, per curare la mole di persone che ogni giorno viene ricoverata negli ospedali è doveroso. Ed esporre la bandiera italiana è da sempre una delle più belle forme di comunicazione. Perché guardare fuori dalle finestre e vedere il tricolore oggi più che mai è un segno di speranza. (ma.vin)