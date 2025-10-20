A Castel Goffredo mostra dei Carabinieri in congedo e intervento provvidenziale per un bimbo smarrito

CASTEL GOFFREDO – Sabato 18 ottobre a Castel Goffredo, all’interno del palazzo Acerbi ubicato nella centralissima piazza Mazzini, in occasione della fiera di San Luca, la locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ha inaugurato una mostra fotografica relativa ai lavori ed alla realizzazione del monumento dedicato ai Carabinieri in piazza Salvo d’Acquisto. La mostra in questione, che ha riscosso numerose visite, è composta da un reportage fotografico circa la realizzazione del monumento e della giornata in cui lo stesso è stato inaugurato. Nell’occasione è stata allestita una mostra con le divise storiche dei Carabinieri. Un episodio da segnalare, verificatosi proprio durante l’inaugurazione della mostra, ha visto i Carabinieri di Castel Goffredo, coadiuvati dai componenti dell’Associazione in congedo, lavorare ancora una volta assieme: era stato dato l’allarme in quanto un bambino di 3 anni, eludendo la vigilanza dei genitori, si era allontanato dagli stessi, di fatto perdendosi tra la gente. Le immediate e sinergiche operazioni poste in essere dai Carabinieri in servizio ed in congedo hanno permesso, in breve tempo, il rintraccio del minore, e la sua riconsegna ai genitori che, felicissimi, hanno ringraziato i Carabinieri per l’umanità dimostrata.