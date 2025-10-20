Controlli straordinari nel weekend dei carabinieri nei pressi dei giardini Nuvolari e dell’Esselunga: denunce e sequestri

MANTOVA – Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mantova. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari — supportati dalla Guardia di Finanza — hanno effettuato un servizio coordinato nell’ambito del piano di sicurezza predisposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi. L’intervento, che ha coinvolto cinque pattuglie tra uniformati e agenti in borghese, si è concentrato soprattutto nella zona dei giardini Nuvolari e dell’area commerciale Esselunga, dove sono stati effettuati numerosi passaggi anche all’interno del supermercato per prevenire episodi di microcriminalità.

In totale sono state controllate 66 persone e sono scattate diverse denunce e sanzioni:

Due cittadini romeni (un 22enne e una 26enne), residenti a Guardamiglio (LO) e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Mantova.

Un 39enne tunisino , residente in città, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,09 g/l. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Un 18enne di San Giorgio Bigarello è stato trovato in possesso di un bastone telescopico da 66 cm ed è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Un 52enne di Curtatone è stato denunciato per il possesso di un coltello da 18 cm.

Un altro 22enne di San Giorgio Bigarello , fermato durante un controllo stradale, aveva con sé un cutter con lama da 12 cm: anche per lui è scattata la denuncia.

Denunce anche per un 23enne di Bussolengo (VR), che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, e un 59enne di Valeggio sul Mincio (VR), sorpreso alla guida con un tasso alcolemico elevatissimo: 5,53 g/l.

Sanzioni amministrative sono state emesse per diversi casi di ubriachezza manifesta, a carico di un 27enne tunisino, un 26enne di Roncoferraro, un 30enne marocchino e un 35enne ghanese. Sempre a Roncoferraro, un 26enne è stato multato per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso a urinare nei giardini Nuvolari.

Nel corso dei controlli sono state inoltre segnalate alla Prefettura diverse persone per possesso di sostanze stupefacenti: