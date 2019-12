A gennaio bonus abbonamenti di Trenord. Esclusa la Mantova-Milano

MANTOVA – Sono state comunicate da Trenord le linee che avranno diritto al bonus a gennaio. Tra queste è presente la Cremona-Treviglio, per cui i pendolari della tratta avranno uno sconto del 30% sull’abbonamento mensile oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento. L’indice di affidabilità della linea è stato infatti inferiore al 5% (6,59%).

La decsione non ha mancato tuttavia di sortire polemiche tra i pendolari, vista la decisione di Trenord di non includere fra i beneficiari la linea Mantova-Cremona-Milano, come testimoniato da un post su Facebook del comitato “In Orario”: «Uscita la tabella delle linee che avranno diritto al bonus a gennaio, in riferimento ai dati di ottobre (per la Mantova-Milano, dalle nostre rilevazioni, una puntualità del 69%), e chiaramente la nostra linea non è inclusa».

L’indice di affidabilità comunicato ufficialmente da Trenord, però, è del 3,10%. Lamentele da parte dei passeggeri sono arrivate anche per la mancata tempistività con la quale l’azienda ha pubblicato tutti i dati. Martedì sera, poco dopo le 18.00, quando è stato pubblicato il post, “In Orario” scriveva: «Andiamo sul sito di Trenord, come dice il comunicato, per cercare tutti gli indici che per legge devono essere pubblicati e… guarda caso, dopo il mese di ottobre non sono più pubblicati. Chissà come mai? Un saggio un tempo diceva, a pensar male si pecca, ma per lo più ci si azzecca».