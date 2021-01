Report Locale “Mantova nord”: in sei mesi 3500 sanzioni

HINTERLAND – La relazione semestrale sulle attività svolte dal Corpo Intercomunale di Polizia locale “Mantova Nord”, sancito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni di San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano e Castelbelforte, ha confermato la bontà del progetto partito il 15 gennaio del 2019. Il lavoro eseguito, presentato dalla comandante Simonetta Boniotti ai sindaci Beniamino Morselli , Massimo Salvarani e Massimiliano Gazzani , ha perseguito principalmente obiettivi di tutela della sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, e della vivibilità del territorio, attraverso una serie di attività messe in campo dalle pattuglie operanti durante i servizi svolti quotidianamente. Attualmente, l’organico conta un comandante, 14 operatori e un collaboratore amministrativo, in particolare. Nel dicembre 2020 due nuovi agenti hanno preso servizio a Castelbelforte, facendo salire a 16 le persone impegnate nei tre Comuni, con un bacino di abitanti di circa 31.000 abitanti. Naturalmente, anche il secondo semestre dell’anno in corso è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Le pattuglie sono state impegnate, oltre alle normali attività di competenza, anche in attività collegate alla pandemia: dal monitoraggio e controllo delle autocertificazioni dei cittadini durante gli spostamenti, alla consegna, per il Comune di Porto Mantovano, degli avvisi sulle modalità di conferimento dei rifiuti per le famiglie con componenti positivi al Covid. Nei mesi di luglio e agosto, il servizio è stato svolto quotidianamente, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 01.00, garantendo in questa ampia fascia oraria, il controllo costante del territorio con la presenza assidua delle pattuglie nei parchi e sulle strade. Il Corpo Intercomunale ha inoltre aderito al progetto “smart Covid” proposto dalla Polizia Locale di Mantova e finanziato da Regione Lombardia, grazie al quale gli agenti hanno svolto, in orario straordinario, controlli del rispetto delle norme anti-Covid. Un importante risultato per l’operatività del Corpo, la rendicontazione del progetto presentato in seguito all’ottenimento del finanziamento di 30.000 euro di Regione Lombardia per l’acquisto di strumentazioni tecniche innovative per la Polizia Locale. In sei mesi di attività circa 2.300 sono stai i veicoli controllati e quasi 3.500 le violazioni accertate al Codice della Strada. Dalla data di apertura delle scuole, è stato eseguito quotidianamente il controllo presso gli istituti negli orari di ingresso e uscita degli alunni, in ciascuno dei tre Comuni interessati dalle attività del Corpo. Trenta gli incidenti rilevati e 132 le ordinanze di modifica della viabilità emesse. «Preme ribadire l’ottimo operato, l’impegno e la alacrità profusa da parte degli agenti nello svolgere il servizio, nell’intervenire con immediatezza alle richieste dei cittadini, nell’essere un punto di riferimento per la popolazione», ha commentato a margine della relazione il Commissario Capo di Polizia locale Simonetta Boniotti. Come in tutti i territori la pandemia ha fatto registrare una leggera flessione del traffico nell’orario prevalentemente lavorativo.

Matteo Vincenzi