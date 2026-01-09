Addio a Velleda Coazzoli, voce e visione di Arci Papacqua

Nella mattina di venerdì 9 gennaio Velleda Coazzoli, ha “lasciato il suo corpo” – come amava dire lei in questi momenti.

Velleda, storica presidente di Arci Papacqua, figura di riferimento dell’Arci a Mantova e in Lombardia e anima instancabile, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità.

Da quanto ha scelto di avvicinarsi all’Arci è stata tra i primi a portare a Mantova una concezione del benessere individuale nuova, una visione olistica capace di unire armonicamente corpo, mentre, spirito e relazioni, dando cosi ad Arci un nuovo modo di approcciare le sue Politiche per il benessere della comunità.

La ricordiamo per le tante iniziative di cui è stata portavoce, per i mercatini del Broccante e Naturalmente Mantova, per la scuola di Shiatsu e per i numerosi altri eventi sociali e culturali che intrecciando ascolto, partecipazione e solidarietà hanno diffuso una pratica del benessere collettiva che negli spazi del Papacqua ha sempre trovato casa.

La ricordiamo per la sua disponibilità, la sua presenza determinata, la sua capacità di tessere relazioni e di guardare al futuro con fiducia. La ricordiamo inoltre per i suoi insegnamenti, patrimonio prezioso per chi l’ha conosciuta.

Alla sua memoria va il ringraziamento sincero di tutti noi, perchè grazie a lei, abbiamo imparato a pensare e agire in un modo diverso.

La famiglia di Arci ti abbraccia ancora una volta con gli occhi del cuore. Buon viaggio, Vel.

Velleda riposa alla Casa Funeraria di Maffioli venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 8 alle 16. Sabato ci sarà la benedizione di don Ferrari e poi il trasferimento agli Angeli.