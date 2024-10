Al Sociale in scena “Aperitivo in sicurezza”

Mantova Oggi alle 18 al teatro Sociale si terrà un evento innovativo che renderà i partecipanti protagonisti di un’indagine a seguito di un infortunio avvenuto in azienda. Gli spettatori vestiranno i panni degli investigatori, dei testimoni e dei sospettati: scopriamo come fare luce sulla sicurezza sul lavoro. A seguire aperitivo in amicizia. L’evento “Anatomia di un infortunio” è inserito nella settimana europea della sicurezza e salute sul lavoro ed è organizzato da Apindustria, opp (organismo paritetico provinciale) e sigle sindacali, con il patrocinio di Comune di Mantova e Camera di Commercio in collaborazione con Inail, Regione Lombardia e Ats Val Padana.