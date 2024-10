Castiglione: nuovo strappo di Forza Italia. Volpi: “Sai che novità”

CASTIGLIONE Durante il consiglio comunale andato in scena lunedì sera a è arrivata una dichiarazione politica da parte dei rappresentanti di Forza Italia eletti nell’assise pubblica aloisiana che segna, di fatto, un nuovo passo indietro, o forse a lato, dall’attuale maggioranza.

“Considerato ormai il venir meno di ogni forma di dialogo di questa amministrazione nei confronti dei referenti della sezione locale – affermano i forzisti castiglionesi -, in ragione soprattutto della estromissione dei rappresentanti del nostro partito da ogni possibile forma di partecipazione al confronto politico con le altre forze di maggioranza, se non quella del consiglio comunale alla stregua dell’opposizione, si ritiene che non sussistano più i presupposti per riporvi fiducia e sostegno incondizionato. Garantiremo comunque sempre il nostro apporto politico amministrativo per il bene della comunità castiglionese, assumendo un comportamento ed un confronto con le altre forze politiche coerente e corretto. Offrendo – spiegano ancora gli azzurri della cittadina collinare – il nostro supporto per le azioni amministrative condivisibili e assumendo una ferma opposizione, quando non si riterranno tali”.

A stretto giro, la replica del sindaco Enrico Volpi: «Nulla di nuovo sotto il sole. E’ una decisione che non mi sorprende affatto, in quanto già comunicata mesi fa, e per altre circostanze, anche a mezzo stampa, dal segretario cittadino Giacomo Belgiovine. Sapevamo che il sostegno di Forza Italia era condizionato. Mi preme sottolineare, però, che nessuna delle formazioni politiche garantisce un supporto, se vogliamo definirlo così, incondizionato all’amministrazione. Anzi, ritengo che sia assolutamente più che opportuno che ogni partito faccia questo, tant’è vero che la stessa Forza Italia ha votato a favore dele recenti proposte provenienti dalla giunta. Ribadisco: non conosco il motivo di questa posizione e di averla voluta sottolineare nuovamente, quando era già nota».

Poi il focus del primo cittadino morenico si sposta sulla sua rielezione, condita anche da un importante successo in termini di preferenze, tra gli scranni di Palazzo Di Bagno: «Credo che la vera notizia delle ultime ore sia più questa, che altro. Sono davvero orgoglioso e soddisfatto della netta affermazione del centrodestra mantovano. Un risultato assolutamente storico che dimostra come siamo riusciti, in questi due anni, ad affermare una politica efficace e riconosciuta, con una vera classe dirigente diffusa e di qualità. Nel contesto, sono naturalmente molto contento del mio risultato personale di consigliere più votato in assoluto in termini di voti reali e ponderati. È davvero molto gratificante per me. Ringrazio di cuore, per questo, chi l’ha reso possibile, forze politiche e civiche, sindaci e consiglieri e consigliere che mi hanno voluto scegliere. Adesso avanti – afferma ancora il sindaco Enrico Volpi – insieme con il presidente Carlo Bottani, per fare sempre di più e sempre meglio per la nostra gente, i nostri Comuni e i territori della nostra provincia».