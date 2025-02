Alla “Valle dei Fiori” un ponte tra natura e arte

MANTOVA – Un dialogo inedito tra creatività e ambiente ha preso vita alla Valle dei Fiori, in via Parma 28. La storica realtà mantovana, guidata da Ugo Orlandelli, apre le porte all’arte, inaugurando un ciclo di eventi dove la natura non è solo cornice, ma parte integrante dell’esperienza. A inaugurare questo percorso è stata l’artista Alessandra Ronconi con la mostra “Tra anima e corpo”, un viaggio tra sculture e stampe d’arte, in cui la materia si fa veicolo di sentimenti e introspezioni. «Ogni opera – spiega Ronconi – è una testimonianza del dialogo tra anima e corpo. Attraverso materiali come marmo, legno, resina e vetro, traduco le emozioni in forme concrete, esplorando la dualità tra forza e fragilità». Un percorso espositivo arricchito da incisioni calcografiche e serigrafie, linguaggi diversi ma complementari, che estendono la ricerca artistica oltre la scultura. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia voluta da Ugo Orlandelli, fondatore e anima della Valle dei Fiori, che, con la passione e l’intuito che da sempre lo contraddistinguono, rilancia il vivaio anche come spazio culturale. «Per me l’arte non è solo nei quadri o nelle sculture – racconta Orlandelli – ma anche nelle composizioni floreali, nei giochi cromatici tra le piante, nelle ceramiche e nel vasellame di pregio, o nella raffinatezza degli elementi decorativi da giardino: i dettagli che trasformano la natura in emozione». Un progetto che celebra l’incontro tra creatività e natura, rendendo il vivaio un luogo di ispirazione, cultura e condivisione. Tra gli artisti coinvolti anche Marco Gemelli, con opere che intrecciano fotografia e scultura, esaltando la bellezza dei materiali naturali. «Le mie cornici in pietra – racconta Gemelli – non sono solo supporti, ma parte integrante dell’opera, simbolo del legame tra uomo e natura». Non è solo un nuovo inizio: è una rivoluzione. Orlandelli, che con determinazione ha affrontato sfide personali e professionali, guarda al futuro con rinnovata energia. «La Valle dei Fiori è sempre stata un luogo di vita – sottolinea – e ora vuole diventare anche un punto d’incontro per artisti, appassionati e chiunque desideri lasciarsi ispirare». L’ingresso è sempre gratuito, così come il parcheggio. La Valle dei Fiori è aperta sette giorni su sette, pronta ad accogliere visitatori e curiosi in questa nuova stagione dove arte e natura si intrecciano, dando vita a emozioni.