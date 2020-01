Approvata la Convenzione tra il Comune di Mantova e le associazioni di volontariato per la gestione delle Biblioteche di Quartiere

MANTOVA E’ stato approvato lo schema di Convenzione 2020-2022 tra il Comune di Mantova e le associazioni di volontariato per la gestione delle Biblioteche di Quartiere. Il documento stabilirà come si svolgerà l’organizzazione delle attività in collaborazione con il personale del Servizio Biblioteche e i volontariato. La durata della convenzione è di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione della Convenzione. Le Biblioteche di Quartiere sono quattro e attualmente sono gestite da altrettante associazioni di volontariato. Il Servizio Biblioteche funge da coordinamento amministrativo comune e promuove la condivisione delle idee e delle proposte tra le associazioni. “E’ nostra intenzione – ha sottolineato l’assessore alle Biblioteche Paola Nobis – mantenere buoni rapporti di collaborazione e di sinergia con le associazioni di volontariato che operano a livello locale. L’obiettivo è di consolidare e valorizzare la funzione territoriale delle Biblioteche di Quartiere per offrire servizi culturali ai cittadini dei quartieri decentrati, in particolare agli anziani e ai lettori più piccoli in modo da favorire la coesione sociale”.