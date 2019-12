Ciclocross e Mountain Bike – Leali terzo a Cogliate. Poker di vittorie a San Marino di Carpi

Mantova Sia il ciclocross sia l’Mtb ieri hanno regalato forti emozioni al ciclismo giovanile mantovano. A Cogliate (Mb), ad esempio, Stefano Leali del Piton è salito sul podio, al termine di una gara entusiasmante, occupando il terzo gradino. Ennesimo risultato di rilievo nell’ambito del Trofeo Lombardia per l’allievo mantovano che mantiene ben salda sulle proprie spalle la maglia di leader di categoria.

Con lui, in questo contesto, si è distinto anche il compagno di squadra Nicolò Corsi che ha conquistato il 6° posto ed ha evidenziato una crescita tecnica nella disciplina che potrebbe riservargli qualche soddisfazione prima del termine della stagione.

Parlando sempre di ciclocross, ma spostando i riflettori a S. Marino di Carpi (Mo), a mettersi in evidenza sono stati i portacolori del Chero Group Team Sfrenati. In particolare, tra gli atleti diretti da Luca Penitenti, ottimo 4° posto ottenuto da Giacomo Virgili negli under 23 e il 6° di Samuele Bondavalli tra gli juniores.

Per quel che concerne le ruote grasse, e più nello specifico lo Short Treck, le maggiori gioie sono arrivate dai baby dello Sporteven e del Mincio Chiese. Tre le vittorie conquistate dai ragazzi del team presieduto da Gianluca Boselli: nella G2 femminile, primo posto per Elisa Traldi e piazza d’onore per la sorella Emma; nella G4 e nella G5 maschile, hanno trionfato rispettivamente Lorenzo Simi e Pietro Zerbinati. Da segnalare inoltre l’ottimo 4° posto di Daniel Rossato nella G2 maschile. La passerella delle vittorie di giornata si conclude con il primo posto conquistato, sempre nella kermesse modenese, da Maria Acuti del Mincio Chiese nella G5 femminile.