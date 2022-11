Autoproduciamo, contro la crisi corsi di autoproduzione alimentare e cosmetica organizzati dal Consorzio agriturismo

MANTOVA – La crisi economica e la ricerca di prodotti sostenibili sta spingendo sempre più persone all’autoproduzione di prodotti alimentari e cosmetici.

Il Consorzio agrituristico mantovano ha organizzato una serie di incontri sull’autoproduzione familiare che si svolgeranno presso il laboratorio consortile della propria sede, a Mantova, in strada Chiesanuova, n° 8. Il primo incontro è per domenica 6 novembre, presso il laboratorio consortile del Consorzio e sarà suddiviso in due moduli.

Uno al mattino, dalle ore 9.30 alle 12.30, sarà incentrato sull’uso delle differenti parti (foglie, frutti, fiori, semi e radici) delle erbe spontanee commestibili del territorio per la preparazione di bevande e condimenti, sciroppi e liquori, mentre il secondo modulo si terrà dalle 14.30 alle 17.30 e sarà dedicato all’autoproduzione di sapone attraverso l’impiego di oli essenziali ed idrolati prodotti dall’azienda agricola Jenny Green di Piadena. I moduli possono essere frequentati separatamente e sono tenuti da Cecilia Tanghetti ed Emanuela dell’associazione Capraecavoli.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le modalità per ottenere prodotti naturali e di uso quotidiano, a costi limitati e attraverso l’impiego di materie prime semplici, naturali e facilmente reperibili.

Per informazioni: 3292127504