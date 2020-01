Avvio alla lettura: si partirà dall’asilo

MANTOVA Leggiamo poco? Senz’altro. Per questo forse è meglio fare partire l’interesse per la pagina scritta dai primissimi anni di apprendistato educativo. Da qui la risposta del Comune di Mantova che ha aderito, in qualità di partner, al bando “Prima Infanzia” emanato dalla fondazione “Con i bambini” per il contrasto della povertà educativa minorile, promuovendo la candidatura di due progetti pluriennali, entrambi risultati assegnatari di contributo: uno a carattere nazionale denominato “E se diventi farfalla”, l’altro regionale denominato “Poli”.

Proprio all’interno del progetto Poli via Roma ha ritenuto di dare corso a un’azione di contrasto alle “povertà educative”, mediante una serie di incontri di laboratorio per la promozione della lettura. Tale sperimentazione sarà denominata “Il piacere di esplorare le storie”, mirata ai bambini dai 3 ai 5 anni, già in corso dall’11 gennaio per concludersi il 14 marzo prossimo, presso la scuola dell’infanzia comunale “Tommaso Ferrari”. La conduzione dei laboratori è stata affidata ad Anna Maria Adami, che vanta specializzazioni sulla promozione della lettura e sulla letteratura per l’infanzia, collaboratrice del gruppo di ricerca della professoressa Blezza Picherle dell’Univesità di Verona, con la quale il Comune attiverà a settembre del 2020 un percorso di formazione per le insegnanti della scuola d’infanzia per la promozione della lettura.