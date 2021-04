Baristi e ristoratori in marcia contro il coprifuoco

MANTOVA Ristoratori e baristi sono sul piede di guerra per la questione coprifuoco che vuole che i locali chiudano alle 22. Impensabile d’estate. Per questo motivo ieri, 25 aprile, una quarantina di persone tra titolari di bar e ristoranti di città ma anche di provincia, si sono ritrovati in piazza Martiri dove hanno atteso le 22 per fare una simbolica passeggiata per le vie del centro deserto, davanti alle saracinesche abbassate dei loro stessi locali. Un gesto di sfida che potrebbe costare loro una sanzione per non avere osservato i provvedimenti del governo per il contenimento della diffusione del Covid. Questa manifestazione spontanea rientra nel solco di quella organizzata in contamporanea e su più ampia scala Firenze denominata Lo Scoprifuoco. A scendere in piazza nel capoluogo toscano come anche a Mantova sono stati gli esercenti e i loro famigliari.