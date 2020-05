Bocconi avvelenati: muore un cane, altri tre si sono salvati. Indaga la Polizia locale

MANTOVA Zoe non ce l’ha fatta, Baa sta ancora male, scrive su facebook la padrona di due cani vittime di bocconi avvelenati. È caccia a chi ha disseminato questi bocconi di cui sarebbe rimasto vittima un pastore tedesco la scorsa settimana. Il presunto avvelenamento è avvenuto nel quartiere di Borgochiesanuova in un prato fra via Sabbioneta e via Asola che i residenti usano come sgambatoio per i loro cani. Il sospetto è che dietro questi avvelenamenti ci sia la mano di una banda di ladri che sta eliminando le scomode sentinelle delle case da svaligiare nei dintorni. Sul posto l’altro ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti del Gruppo operativo della Polizia Locale, che hanno trovato alcuni pezzi di pane che sono stati consegnati all’Ats per le analisi del caso. . Il tempo trascorso dal momento tra il verificarsi del presunto avvelenamento e la segnalazione fatta alla Polizia Locale, non ha permesso stabilire le cause della morte del cane in quanto la carcassa è già stata smaltita. Altri tre cani hanno avvertito sintomi di avvelenamento e sono stati portati, dai rispettivi proprietari dal veterinario. Le indagini sono tutt’ora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La zona non è sorvegliata da telecamere.