“Campagne – Il respiro dello spazio rurale”, via al concorso

MANTOVA Dopo lo stop dello scorso anno, causa pandemia, riprende il concorso fotografico “Campagne – Il respiro dello spazio rurale” organizzato dal Consorzio agrituristico mantovano in collaborazione con Coop Allenza 3.0 , Touring Club Italiano, Fai Mantova e Anbi Lombardia.

Il concorso, giunto alla sua 15° edizione, ha permesso al Consorzio agrituristico Mantovano in questi 15 anni di realizzare un archivio fotografico delle campagne e dei paesaggi rurali testimoniandone i cambiamenti; facendo un tuffo nel passato e immaginando il futuro delle campagne.

Novità 2021: le foto, da un minimo di una al un massimo di cinque verranno mandate in formato digitale e caricare in una sezione dedicata del sito del consorzio. Anche l’iscrizione avverrà tramite un apposito form dal sito del consorzio.

Le fotografie dovranno raffigurare spazi rurale e i paesaggi agrari, la stagionalità e i mutamenti meteorologici, gli animali della corte, l’architettura e l’edilizia rurale (corti, borgate, fabbricati rurali, complessi monastici o conventuali, oratori, edicole), manufatti tecnologici (pile, mulini), manufatti idraulici (sistemi di irrigazione, idrovore, ponti, canali, chiaviche), persone, animali in campagna, il lavoro agricolo, la biodiversità, attività in agriturismo, feste popolari e contadine, mercati contadini e immagini di specifica valenza turistica in ambito rurale. Ancora coinvolti nella pandemia del coronavirus, la campagna si conferma luogo di risanamento. Sarebbe opportuno che questa realtà venisse colta dai partecipanti al concorso

La giuria selezionerà le foto finaliste,che saranno premiate giovedì 11 novembre 2021, (giorno di San Martino, significativo momento di passaggio dell’annata agraria), alle 20,30 presso l’agriturismo Corte Costavecchia di Ghisiolo.

Il regolamento e la scheda di partecipazione si trovano su www.consorzioagrituristicomantovano.it

Il termine per la consegna delle foto è domenica 24 ottobre 2021. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre d’acqua” Strada Chiesanuova, 8 – 46100 Mantova – Tel. 0376.324889 – Fax 0376.289820 – Cell. 329.2127504 – info@agriturismomantova.it