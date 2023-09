Cantiere in via Cadioli a Mantova da lunedì 25. Strada chiusa fino al 21 ottobre

MANTOVA – AqA informa che dalle ore 8 di lunedì 25 settembre alle ore 18 di sabato 21 ottobre, via Cadioli sarà chiusa al traffico veicolare per lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino di cedimento su rete fognaria verificatosi all’incrocio tra via Cadioli e via Visi, (parte cieca civici 2, 4 e 6). L’accesso ai passi carrai posti ai civici 4 e 6 di via Visi sarà consentito attraverso l’area verde confinante con via Tonelli, opportunamente sistemata per tutta la durata del cantiere. Sarà inoltre soppressa la fermata degli autobus dell’Apam sita in via Cadioli.