Calcio Serie C – I tifosi “amici” di Mantova e Cesena uniti dal sogno Serie B

Mantova Da “Mantova e Cesena insieme al bar” a “Mantova e Cesena insieme in B”. Il passo, seppur breve, è ancora da compiere. Bisogna ancora attendere, ma il coro è già pronto. E chissà che possa essere innalzato in occasione della possibile Supercoppa di Serie C, che si disputerà tra le vincenti dei tre gironi. Mantova e Cesena sembrano essere già sulla buona strada. I tifosi virgiliani e romagnoli sognano il grande salto in Serie B e l’abbraccio anche con i gemellati supporters bresciani.

Nonostante la separazione forzata per mano della Lega Pro, che ha inserito Mantova e Cesena in due gironi differenti, in questa stagione le due tifoserie non hanno perso l’occasione di incontrarsi e di rinsaldare lo storico gemellaggio, come avvenuto in occasione di Mantova-Lumezzane lo scorso dicembre. Una visita che i tifosi virgiliani ricambieranno presto. Nel frattempo continui scambi via social sulle coreografie e non solo. La Curva Te e la Curva Mare in questa stagione stanno regalando spettacolo. La recente coreografia dei cesenati dedicata a Marco Pantani ha fatto il giro del mondo, così come continuano a riscuotere successo i tifosi biancorossi in giro per l’Italia, per la passione con cui seguono la squadra virgiliana. Dopo anni Mantova torna a farsi apprezzare anche per la parte più bella del tifo. E per domenica a Novara è atteso un altro esodo di tifosi virgiliani. Sono circa 200 i biglietti venduti per la prima di due trasferte consecutive in terra piemontese. In totale sono attesi circa 400 supporters. Il Ccmc ha già allestito due pullman, i biglietti si possono acquistare sul sito di Vivaticket al costo di 10 euro.