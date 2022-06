Elezioni in 9 comuni: quorum raggiunto nei tre paesi con un solo candidato. Bozzolo conferma Torchio, a San Giovanni è Zibordi-ter, Minari sindaco di Gazzuolo

MANTOVA Quorum raggiunto e scongiurato di conseguenza il pericolo di commissariamento per i tre comuni mantovani in cui si presentava una sola lista per la carica di sindaco. A Bozzolo alle 19 aveva votato il 41,38% degli aventi diritto (il quorum è al 40%), confermando alla carica di primo cittadino Giuseppe Torchio. Con il 43% dei votanti alle 19 a Gazzuolo è stato eletto sindaco Andrea Minari, già consigliere del sindaco uscente. A San Giovanni del Dosso invece, alle 19 il quorum del 40% non era ancora stato raggiunto, ma data la percentuale del 30,25% significava che mancavano 60 voti per confermare sindaco del paese Angela Zibordi. Conferma che è arrivata poco dopo le 20. Per le elezioni in 9 comuni mantovani alle 19 di oggi aveva votato il 30,21% degli aventi diritto; alla precedente tornata la media provinciale era stata del 37,75%. Riguardo ai 5 referendum popolari, in Lombardia oggi alle 19 aveva votato poco più del 16% degli aventi diritto.

