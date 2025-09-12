Lite notturna in pieno centro: tunisino ferito da una coltellata. Caccia a un suo connazionale

MANTOVA Sarebbero due tunisini ubriachi i protagonisti di una lite finita coltellate in pieno centro ieri intorno alle 22. A finire in ospedale con una ferita di striscio a un orecchio dovuta con ogni probabilità a un fendente vibrato con un coltello, è stato un 27enne. Il giovane tunisino, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe litigato per futili motivi con un connazionale. Ci sarebbe stata una colluttazione tra i due in vicolo Camera di Commercio, il passaggio che collega via Accademia a piazza Broletto, dove il 27enne è stato infine soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito dato il via alle indagini per individuare il feritore. Quanto al ferito, questi dopo essere stato medicato in pronto soccorso si è allontanato senza attendere di essere dimesso. La serata violenta in entro è poi proseguita in piazza Martiri di Belfiore, dove verso le 23.45 si è verificata un’altra lite fra due persone, in questo caso però meno grave fella prima. Un 45enne sarebbe stato colpito da un pugno in faccia da un’altra persona. L’uomo è finito in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia.