Corso di cucito all’Arci Donini

MANTOVA Riprende il corso di cucito creativo all’Arci Donini di Mantova. L’appuntamento è tutti i venerdì dalle 16 alle 18 in Piazza dei Mille, rigorosamente con mascherina, con l’insegnante Luciana Tabai, sarta da più di 30 anni, per imparare a fare piccoli rammendi ma anche e soprattutto realizzare vestiti, oggetti per la casa e per sè. Il corso, riservato ai socie e socie Arci, ha un costo di 13 euro a incontro e comprendono il kit per il cucito e i materiali da utilizzare durante la lezione. Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid19. Per informazioni e iscrizioni: 331 4485865.