MANTOVA Nuovo boom di contagi da Covid oggi nella nostra provincia. Con 1024 nuovi casi in 24 ore è record per l’estate 2022. Ai picchi registrati nei comuni di Mantova (ieri +90) e dell’hinterland (+161) si aggiungono anche quelli di Castiglione delle Stiviere (+68), Suzzara (+69), Viadana (+55), per non parlare dei 32 nuovi casi registrati a San Benedetto Po con un cluster individuato nella Rsa locale.