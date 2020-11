Da Amico Rene due poltrone per prelievi al Poma

MANTOVA L’associazione Amico Rene ha consegnato alla struttura di Nefrologia e Dialisi del Carlo Poma due poltrone per prelievi moderne, confortevoli, reclinabili, mobili su 4 ruote piroettanti e due monitor pressori dotati di pulsiossimetro da dito (con saturimetro e frequenzimetro cardiaco). L’attrezzatura è già in uso nell’ambulatorio prelievi per i trapiantati renali.

“Abbiamo così conseguito la prima parte del nostro progetto, in attesa di tempi migliori”, ha commentato il presidente dell’associazione Renzo Tarchini.

Soddisfazione da parte del primario Giuseppe Mazzola: “Un grazie di cuore da parte di tutto lo staff del reparto per l’ennesimo importante aiuto che l’associazione ci sta offrendo con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti e il nostro lavoro”.