Da Gioventù Nazionale (Fd’I) giocattoli in regalo ai bambini in Pediatria

MANTOVA Il gruppo di Gioventù Nazionale (Fd’I) Mantova ha svolto una lodevole iniziativa di solidarietà, ribattezzata “Il dono è comunità”, per i bambini e le bambine ospitati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Carlo Poma e che hanno dovuto trascorrere le festività natalizie in corsia. A loro, i giovani di Fratelli d’Italia hanno donato giocattoli, cancelleria per la scuola e device elettronici. I regali, molto apprezzati, sono stati consegnati al personale sanitario, che provvederà a distribuirli ai bambini che si trovano costretti a passare i prossimi giorni in ospedale. «Nostra idea era portare un po’ di sollievo a quei giovanissimi, purtroppo sempre più numerosi, che si trovano in difficoltà, regalando loro un momento di serenità – ha evidenziato il responsabile provinciale di Gioventù Nazionale Leonardo Minelli -. Crediamo sia fondamentale riscoprire quello spirito di comunità e di solidarietà che purtroppo sta scomparendo». L’obiettivo della donazione è stato anche quello rendere accogliente l’ospedale in un momento particolare dell’anno dove i contagi da Covid sono tornata a salire vertiginosamente, consentendo ai piccoli pazienti che hanno la sfortuna di essere ricoverati proprio adesso, di distrarsi giocando e quindi vivere con minor angoscia e timore l’esperienza del ricovero ospedaliero.