Edicole di Virgilio a Italo Scaietta, don Antonio Bottoglia e Tano Martini

MANTOVA Tutto pronto: l’ufficio di presidenza del consiglio comunale ha scremato le numerose proposte pervenute nei mesi scorsi per assegnare con cerimonia solenne le civiche benemerenze 2019 con il “Virgilio d’Oro”. Il conferimento avverrà domani 23 dicembre alle ore 11 nella sala consiliare del palazzo municipale in via Roma 39.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Mattia Palazzi e il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti. Delle 16 nomination sono pervenute alla decisione finale per l’Edicola d’Oro di Virgilio Italo Scaietta, presidente dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, don Antonio Bottoglia, parroco di Sant’Apollonia e Santa Caterina, e Gaetano Martini, chef e titolare de II Cigno Trattoria dei Martini.

La benemerenza va a riconoscimento di meriti riconosciuti nell’ambito della cultura o del sociale. Talvolta vengono anche assegnati i premi per meriti artistici o sportivi. Nel caso, i nominativi sono stati proposti da associazioni, da gruppi di cittadini, oppure anche da rappresentanze istituzionali – come nel caso dello chef Gaetano Martini – proposto dal capogruppo consiliare del Partito democratico Giovanni Pasetti