Mantova brucia. Incendi di sterpaglia in provincia. A Bagnolo chiusa la Romana e un vigile del fuoco colto da malore

MANTOVA Caldo record e Mantova brucia. Due vasti incendi di sterpaglie si sono sviluppati oggi pomeriggio in provincia. A Bagnolo San Vito lungo la ex statale Romana è andato a fuoco mezzo ettaro di sterpaglie. Le fiamme hanno lambito un’area di servizio e per questo motivo è stato chiuso il tratto di strada fra ia Romana Conventino e Sp 33. Il traffico è stato deviato sull’argine del Po. Un vigile del fuoco di 55 anni è stato soccorso sul posto perché colto da lieve malore (caldo+ fumo). Polizia locale e carabinieri a regolare il traffico, e Croce Bianca di Quistello per i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’area dell’incendio impedendo alle fiamme di raggiungere case e area di servizio. L’intervento si è concluso alle 17. Un altro incendio di sterpaglie con fiamme che hanno minacciato alcune abitazioni è divampato alle 15 a San Giorgio in strada Ghisiolo. Nessuno sgombero né persone intossicate dal fumo. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 16.30.