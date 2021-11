Addio all’ex sindaco Sergio Rinaldoni,, lo ricorda Zacchi: “Un amico che ci ha insegnato tanto”

POGGIO RUSCO – Se ne è andato a 74 anni l’ex sindaco di Poggio Rusco, Sergio Rinaldoni. A darne notizia è l’attuale primo cittadino, nonchè grande amico di Rinaldoni e suo vice sindaco per due mandati, Fabio Zacchi attraverso i social. Sergio Rinaldoni ricoprì, infatti, il ruolo da sindaco dal 2006 al 2016.

“Purtroppo devo darvi una notizia che non avrei mai voluto darvi, il nostro Sergio Rinaldoni ci ha lasciato, ora riposa in pace – scrive Zacchi -. È un momento triste e doloroso nel quale ci stringiamo con grande affetto a tutta la sua famiglia ma in noi deve prevalere il sentimento di gratitudine per aver avuto vicino un grande Uomo che ha fatto tantissimo per il nostro paese come Carabiniere, come Presidente AVIS, come volontario, come Assessore e come Sindaco, un amico che ci ha insegnato tanto con l’esempio più che con mille parole. Presto vi darò le informazioni sulle esequie, ora uniamoci a lui nella preghiera personale di ciascuno di noi.