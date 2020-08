Teatro per i più piccini (e non solo) ad Asola

ASOLA – Si tiene questa sera il terzo appuntamento delle partecipatissime “Serate Asolane”, gli eventi gratuiti organizzati dal Comune e dall’Associazione Esercenti per il periodo estivo nel centro storico della città, per l’occasione tramutato in zona pedonale con negozi e bar aperti fino a tarda ora. Questa volta il palco di piazza XX Settembre sarà dedicato al teatro per bambini: alle 21 andrà infatti in scena lo spassoso spettacolo “Gnomo Nasone”, a cura della compagnia “Il Nodo Teatro” e con regia di Raffaello Malesci. Giacomino è un bambino bravo e ubbidiente che un giorno viene rapito da una strega cattiva, la quale lo trasforma in uno gnomo dal grande naso. Vivrà allora delle incredibili avventure, guidato dalla sua passione per la cucina e dalla voglia di non darsi mai per vinto. Un’antica fiaba tedesca, scritta da Wilhelm Hauff, prende vita in questo buffo e fantasioso spettacolo che fa riscoprire ai bambini la magia dell’immaginazione e la voglia di affrontare ogni imprevisto. Perché c’è sempre una possibilità, basta solo credere in qualcosa e darsi da fare; anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, anche quando ci sentiamo brutti e goffi, con un grande naso e nessuno amico. Gnomo Nasone ci insegna a provare, ad impegnarci. Non importa se le chances sono poche: prima o poi un piatto perfetto uscirà anche a noi. Uno spettacolo sicuramente divertente per i più piccoli, ma capace di lasciare anche un insegnamento che, in questo caso, può essere utile anche ai più grandicelli.