MANTOVA Al fischio finale ieri sera è esplosa (è proprio il caso di dirlo) la gioia dei tifosi napoletani. Anche a Mantova sono partiti i festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto del Napoli, il secondo dell’era De Laurentiis, e piazza Sordello si è trasformata in Piedigrotta con fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali e strombazzamenti di clacson e trombette in un tripudio di bandiere azzurre fino a tarda ora.