Fiasconaro sui nuovi treni Donizetti: “Sono solo uno spot elettorale”

MANTOVA I “Donizetti”? uno spot elettorale. Lo afferma il consigliere regionale Andrea Fiasconaro (M5S): «A poche settimane ormai dalle elezioni regionali, iniziano magicamente ad apparire i nuovi treni, di cui può beneficiare per ora anche la tratta Mantova-Milano, ma solo in specifiche fasce orarie. Tutto questo dopo che, in risposta alle nostre richieste e ai nostri appelli, l’assessore Terzi ha ribadito più volte come i nuovi treni, su questa linea, non fossero una priorità. Ricordo però all’assessore Terzi e alla stessa Regione che i problemi non si risolvono con il classico “colpo di spugna”: nuovi treni – prosegue Fiasconaro –, di cui i pendolari, è bene ribadirlo, possono beneficiare solo in specifiche fasce orarie, non sono sufficienti a far dimenticare loro tutti i disagi, i disservizi e i ritardi quotidiani» di questi anni, conclude il consigliere.