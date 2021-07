Fiera Catena: via lo “scheletro”, ora c’è un giardino

MANTOVA «Vi ricordate com’era quest’area fino ad un anno fa?». L’interrogativo è lanciato dal sindaco Mattia Palazzi sulle pagine dei social e affianca le immagini dello “scheletro” di cemento nell’area di Fiera Catena: una ossatura di un immobile che non si è mai di fatto tradotta in una costruzione completa, ed è rimasta allo stato larvale. Lo stesso sindaco però al vecchio “magone” ha affiancato il risultato del progetto di rigenerazione urbana. «Per oltre quindici anni – scrive – c’è stato questo scheletro privato in cemento armato. Davanti alle casette mantovane. Abbiamo espropriato, demolito e adesso è così. I lavori sono quasi terminati, a settembre si inaugura. Stiamo facendo un quartiere nuovo, con la nuova scuola, la nuova palestra e spazi verdi. Cambiare la città, risolvere passo dopo passo problemi storici e costruirne il futuro è una bellissima grande fatica», ha commentato ancora il primo cittadino.