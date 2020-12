Fratelli d’Italia apre 3 circoli e con nuovi iscritti

MANTOVA –

Trend positivo per Fratelli d’Italia che a livello territoriale gode di un momento favorevole e apre tre nuovi circoli. «C’è molto interesse attorno al nostro partito – riferisce il portavoce Alessandro Beduschi –. Solo nelle ultime settimane, nonostante la pandemia, si sono costituiti circoli a Castel Goffredo, Castiglione e Viadana, dove qualche mese fa, per la prima volta, sono stati eletti due nostri consiglieri comunali. Il tesseramento è un aspetto di primaria importanza perché sancisce il reale stato del movimento, oltre a rappresentare un’occasione per fare gruppo e coesione tra i militanti. Terminata questa sciagura epidemiologica, è necessaria una nuova fase politica improntata sulla competenza, la serietà e il buon senso».

La campagna di tesseramento andrà avanti sino al 10 dicembre. Due: online al link https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it/ oppure contattando Paola Mancini (333 – 1279756) o Salvatore Scalia (392 – 3843924).

«Le recenti amministrative di Viadana – prosegue Beduschi – hanno rafforzato la nostra presenza. Oltre al gruppo consiliare che vede eletti Pietrangelo Gozzi e Luigina Catterisano, sono stati nominati Rossella Bacchi assessore all’istruzione e lo stesso Gozzi presidente del consiglio. A questa soddisfazione si aggiungono le numerose richieste di tesseramento». Il primo circolo, dedicato a Norma Cossetto, è a Viadana (presidente Michele Calavalle, vice Lorenzo Filippi e segretario Alberto Lodi Rizzini); il secondo è intitolato a Pino Rauti, sempre a Viadana ma riferito a tutto l’Ogliopo (presidente Pier Fanetti, affiancato da Massimiliano Mora e Marco Lorenzi).

Matteo Vincenzi