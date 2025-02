MANTOVA Giovedì 20 febbraio, alle 18, nella Biblioteca “Gino Baratta”, in corso Garibaldi 88, si terrà la presentazione del libro “Namaste. Ricordi ed emozioni di viaggio fra genti e luoghi di Nepal e India” (Editoriale Sometti, 2025). Interverrà l’autore Luciano Cigognetti che dialogherà con Claudio Bondioli Bettinelli.

“Il racconto di un viaggio in Nepal e India del nord – spiega una nota dell’incontro –, compiuto ormai molti anni fa, vissuto nella realtà quotidiana, tra la popolazione dei territori visitati. Un diario che descrive suggestive località, interessanti incontri ed esperienze vissute da viaggiatore occidentale che esprime riflessioni e stati d’animo, osservando le apparenti contraddizioni del continente indiano”.

L’evento è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: barattapiu@comune.mantova.it