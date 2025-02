Basket serie B Int – Play in Gold: gli Stings reggono solo un tempo al debutto con la corazzata Ferrara

Ferrara Gli Stings escono sconfitti dalla trasferta a Ferrara per 85-65 nella prima gara della serie Play-In Gold. Qui ci si gioca un posto nei play off per la promozione in B Nazionale e il team estense ha fatto vedere tutta la sua qualità: è una squadra costruita per il salto di categoria. In questa fase, il quintetto mantovano affronta le sei squadre qualificate dalla Divisione D. Contro l’Adamant, ha dovuto sempre inseguire, e poco ha potuto fare contro un team di indubbia qualità. La partita si è rivelata impegnativa contro una squadra ben attrezzata e completa. I biancorossi di coach Romero, invece, hanno sofferto la panchina corta, faticando a mantenere lucidità nel secondo tempo. Fin dal primo quarto, Ferrara ha costruito un vantaggio significativo di otto punti (25-17). Nel secondo periodo, la partita si è giocata su un sostanziale equilibrio, con le squadre che sono andate all’intervallo lungo sul 45-38.

Al rientro dagli spogliatoi, Ferrara ha approfittato della maggiore freschezza atletica per allungare il divario fino a 19 punti (65-46). Nell’ultimo quarto, i padroni di casa hanno gestito il vantaggio senza difficoltà, chiudendo l’incontro con un margine di 20 punti: 85-65.

Domenica prossima, alla Tea Arena, ci sarà l’opportunità di un immediato riscatto contro la Virtus Padova, che ieri sera è stata sconfitta 71-62 da Syneto Iseo. «Il risultato è giusto – ha commentato il presidente Angelo Pinzi, consapevole delle difficoltà che i suoi ragazzi hanno incontrato – La sconfitta ci sta, contro un avversario forte e molto preparato. Abbiamo fatto del nostro meglio, restando in partita nei primi due quarti e mantenendo la concentrazione per gran parte del terzo. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, e non è stato facile. Nei Play-In Gold, affronteremo squadre di altissimo livello, ma dobbiamo continuare a lavorare con fiducia e determinazione per cercare di ottenere risultati positivi».