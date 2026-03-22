Giovedi’ a Casa del Mantegna la presentazione del libro di Angelo Cresco “Coraggio e passione. Storia di un socialista”

Giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18.00, alla Casa del Mantegna (via Giovanni Acerbi 47, Mantova), si terrà la presentazione del libro di Angelo Cresco “Coraggio e passione. Storia di un socialista”, un volume autobiografico che intreccia la vicenda personale dell’autore con la storia sociale e politica dell’Italia del secondo Novecento.

Il libro offre l’occasione per riflettere su una lunga esperienza di impegno civile, sindacale e politico maturata nel corso degli anni e intrecciata con le trasformazioni del Paese. Un racconto che attraversa la storia del socialismo italiano e il mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale, mettendo al centro i valori della partecipazione, della responsabilità e della passione politica. Nel volume emergono anche le origini umili di Cresco, il forte legame familiare e l’influenza degli ideali di giustizia e solidarietà trasmessi dal padre. La sua esperienza prende avvio dal lavoro come operaio in fabbrica, dove muove i primi passi nelle battaglie sindacali, per svilupparsi poi in una lunga attività pubblica come sindacalista e politico socialista di orientamento riformista. Attraverso aneddoti personali, battaglie politiche e riflessioni sulla democrazia, l’autore offre uno sguardo sulle sfide e sulle conquiste della sua generazione, con una costante attenzione al valore della comunità e della condivisione.

Il libro propone inoltre una lucida analisi del periodo di Tangentopoli e della crisi del sistema politico che ha segnato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, raccontando l’impatto che quelle vicende hanno avuto anche sul percorso personale dell’autore. Una testimonianza che non è soltanto memoria storica, ma anche un invito alle nuove generazioni a non dimenticare il valore dell’impegno pubblico e del bene comune.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova. A dialogare con l’autore saranno i giornalisti Fabrizio Binacchi e Antonia Bersellini Baroni, in una conversazione dedicata ai temi del libro, tra memoria personale, esperienza sindacale e riflessioni sulla storia politica italiana.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Provincia di Mantova. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.