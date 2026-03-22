Erasmus+, un ponte culturale tra Sabbioneta e Suceava

Dal 15 al 20 marzo 2026 l’Istituto Comprensivo di Marcaria-Sabbioneta ha accolto una delegazione di otto studenti e due docenti provenienti dalla Scoala Gimnaziala nr10 di Suceava (Romania) nell’ambito del progetto Erasmus+ “L’UE come città ideale”.

L’obiettivo del progetto è stato duplice: da un lato, promuovere la collaborazione educativa europea attraverso attività congiunte, dall’altro, valorizzare e diffondere – a livello nazionale e internazionale – la conoscenza del patrimonio culturale locale e dei paesi partner, attraverso la sperimentazione di strategie di digitalizzazione, promozione e valorizzazione diretta “sul campo”.

Durante la settimana, docenti ed alunni della Secondaria di I grado di Sabbioneta hanno organizzato diverse attività laboratoriali, tra cui cacce al tesoro culturali, percorsi educativi a Sabbioneta, Mantova e Parma con visite a siti di eccellenza come Palazzo Ducale, Basilica di Sant’Andrea, la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Parma ed il complesso museale della Pilotta, compreso il Teatro Farnese.

Non sono mancati momenti istituzionali di grande significato, che hanno sottolineato l’importanza del legame tra scuola e territorio. In particolare, la scuola romena è stata accolta dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Marcaria-Sabbioneta Sonia Iervolino presso il Municipio di Sabbioneta.

È proprio questo legame che ha permesso l’attuazione di questo ultimo scambio per l’attuale A.S. 2025/2026: il Comune di Sabbioneta ha infatti chiesto alla comunità scolastica disponibilità ad accogliere la scuola di Suceava.

Lo scambio è così iniziato con la terza mobilità di un gruppo misto di alunni delle classi seconde e terze dell’IC, accompagnati tra tre docenti a Suceava nel corso del mese di febbraio 2026.

Ed ora l’Istituto ha ricambiato l’ospitalità.

Il gruppo ha alloggiato a Palazzo Forti, potendo così godere della vita quotidiana all’interno del Sito, Patrimonio Mondiale Unesco.

A conclusione della settimana, la Dirigente Scolastica Sonia Iervolino ha sottolineato: «Il progetto Erasmus+ rappresenta un’importante occasione di crescita umana, culturale e formativa per i nostri studenti e per l’intera comunità scolastica e del territorio. Il confronto con contesti educativi e culturali differenti promuove apertura, dialogo e rafforza il senso di appartenenza all’Europa. Mi auguro che la collaborazione con Suceava possa proseguire e svilupparsi ulteriormente, favorendo anche nuove opportunità di incontro con altre realtà scolastiche europee.»

Il progetto Erasmus+ si conferma così uno straordinario strumento di crescita, scambio e apertura europea per studenti e docenti, contribuendo in modo concreto alla costruzione di un’identità comune fondata su cultura, cooperazione e cittadinanza attiva.

Docenti ed alunni dell’intero istituto non vedono l’ora di poter ospitare altre realtà europee.

Si sta giusto aspettando l’esito dell’ultima candidatura presentata dall’IC per poter godere di altri finanziamenti all’interno dell’ambito dei progetti Erasmus+ KA122