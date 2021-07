La partnership, intesa tra Bowlpros e Connecthub

MANTOVA – Bowlpros, start-up innovativa che ha lanciato un online store di prodotti healthy food e accessori per la tavola d’ispirazione tropicale, ha stretto una partnership con Connecthub, hub logistico d’eccellenza basato a Mantova, per la gestione delle operations del suo eCommerce. Bowlpros nasce con l’obiettivo di portare il mondo delle bowl tropicali sulle tavole europee. Un’impresa innovativa e affascinante, ispirata dai viaggi dei founder dell’azienda, che li hanno portati in contatto con la cultura tropicale e il cibo locale. Una cucina fatta di prodotti naturali abbinati in modo creativo e disposti con gusto all’interno di bowl, spesso realizzate direttamente dai locali con le noci di cocco, che così diventano piatti golosi, variopinti e salutari. Il progetto è diventato una vetrina eCommerce di successo che permette ai consumatori di acquistare tutto il necessario per comporre la propria bowl a casa e, in ottica di crescita e sviluppo, il team Bowlpros ha scelto di affidare le operations logistiche a Connecthub, provider di servizi all’avanguardia dedicati allo sviluppo omnicanale di brand e retailer.