Il Comune di Mantova ha approvato il progetto per il nuovo impianto d’illuminazione dello stadio Martelli

MANTOVA – La Giunta comunale di Mantova ha approvato il progetto esecutivo riguardante l’adeguamento e l’integrazione dell’impianto d’illuminazione dello stadio comunale “Danilo Martelli”. Il progetto ha avuto il via libera per rispettare il punto 8 “Impianto d’illuminazione” dei criteri Infrastrutturali dettati dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. E’ prevista l’installazione di 128 proiettori a Led (28 per ogni torre faro e 16 per la pensilina tribuna). Inoltre, al fine di poter recepire le ulteriori richieste paventate dalla Lega, l’impianto sarà predisposto per poter ospitare sino a 36 proiettori per ogni torre e 24 sopra la pensilina. A livello di strutture delle torri faro, il progetto prevede la sostituzione delle linee elettriche alimentanti i proiettori, il torrino terminale e tutto quello che è necessario per la certificazione delle strutture esistenti nella loro nuova conformazione. Il progetto prevede lanche l’installazione di nuovo quadro generale comprensivo di vie cavi, linee elettriche, relative alla nuova sezione di potenza, sino al locale power center dello stadio. La spesa prevista in questa prima fase è di 975 mila euro. Il progetto si riferisce ad un lotto funzionale definito in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo 2.860.000 euro. Di conseguenza sarà successivamente approvato un ulteriore lotto relativo al consolidamento strutturale inerenti altre opere di adeguamento dello stadio pari a 1.885.000 euro. Per il finanziamento della spesa, si precisa ancora nella delibera, è in corso l’istruttoria da parte dell’Istituto del Credito Sportivo per la stipula del prestito di 2.860.000 euro con un finanziamento proveniente da un mutuo con il credito sportivo.