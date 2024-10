Incontro su “I rischi del mestiere: scenari tipo e rischi elettrici”

Mantova Domani dalle ore 17 alle 19 , presso la Sala Congressi ATS Val Padana (Palazzina 8, Via dei Toscani 1, Mantova), si terrà un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro negli impianti elettrici. L’evento si inserisce nel contesto della “Settimana Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro” e rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle normative vigenti e le buone pratiche per la gestione del rischio elettrico. L’incontro affronterà temi come l’organizzazione del lavoro, i requisiti minimi di formazione, le responsabilità dei soggetti delegati e le procedure operative per la gestione della sicurezza. In particolare, verrà posta attenzione alla norma Cei 11-27, standard tecnico di riferimento per le attività sugli impianti elettrici, e all’integrazione delle prescrizioni del D.lgs. 81/08 con le norme di buona tecnica. Durante la giornata, attraverso l’analisi di esempi pratici contenuti in alcuni Pos e Dvr di aziende del settore, verranno presentati modelli organizzativi per una corretta gestione della sicurezza sul lavoro. Relatori: Paolo Pagani, Tecnico della Prevenzione S.S. Impiantistica – ATS Val Padana; introduzione e saluti: Alessandro Carreri, presidente elettricisti Confartigianato Imprese Mantova. L’incontro sarà moderato da Daniele Baldassari, che guiderà il dibattito finale.