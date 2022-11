La camera dei Giganti diventa… un Valpolicella

MANTOVA Arte del vivere e arte del fare: questi i temi sviluppati dai progetti espositivi di questa stagione a Palazzo Te. Che perfettamente si legano anche all’approccio imprenditoriale, come ieri illustrato dal presidente e dal direttore di Fondazione Palazzo Te Enrico Voceri e Stefano Baia Curioni durante la presentazione del vino “Camera dei Giganti”, realizzato grazie alla collaborazione con Villa Della Torre, prestigiosa realtà veronese rappresentata da Caterina Mastella e Marilisa Allegrini.

La partnership ha consentito la conoscenza della dimora dalle ascendenze giuliesche, monumento e cantina della Valpolicella, caratterizzato da affinità estetiche e artistiche con la corte gonzaghesca, compreso l’elemento del gigantismo, presente nei camini mascheroni di Villa Della Torre.

Da lì lo spunto per produrre un vino che portasse l’immagine delle due sfaccettature culturali nel mondo, fondendole anche a livello grafico nel logo che suggella l’iniziativa, mentre la bottiglia sull’etichetta riporta l’affresco della volta nella Camera dei Giganti.

Un modo per promuovere a livello internazionale i due enti, tramite il marketing unito al concetto di bellezza, nell’ambito di una attività complessiva di rilettura del Palazzo e della sua fruizione che trova completa adesione nell’amministrazione comunale, come rimarcato dall’assessore Andrea Murari.

“Camera dei Giganti” è un’edizione limitata di Valpolicella Classico Superiore, prodotta con le uve dei vigneti che circondano la Villa. Ciascuna confezione del prodotto, disponibile in tre formati, reca informazioni circa Palazzo Te, Villa Della Torre e il progetto che li accomuna, consentendo una promozione sul vasta scala, efficace in modo non secondario anche dal punto di vista turistico sul territorio. Il prodotto sarà disponibile presso lo shop di Palazzo Te, nel wineshop interno a Villa Della Torre e online su

