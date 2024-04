Basket Serie A2 femminile – San Giorgio e il tabù play off. Novati: “Riscriviamo la storia”

SAN GIORGIO Per la prima volta nella sua storia, il MantovAgricoltura si appresta ad affrontare una serie dei play off di Serie A2 con il vantaggio del fattore campo. Ha infatti chiuso la regular season in quarta posizione e nel primo turno se la vedrà contro la Martina Treviso, quinta classificata nel girone B: sabato gara-1 al PalaSgu (ore 17.30), retour match in trasferta giovedì 2 maggio (19.30) ed eventuale bella domenica 5 (alle 18) nel palazzetto di Mantova.

Le sangiorgine si presentano a questa post season con una striscia aperta di sei vittorie, l’ultima ottenuta domenica a Torino, e il morale alle stelle. «A Torino è stata una partita dalle due facce – racconta l’ala Paola Novati – nel primo tempo ci siamo distratte su alcuni episodi che hanno permesso loro di stare in partita; nel secondo, invece, abbiamo seguito alla lettera il piano partita con pochissime sbavature sul finale. La posta in palio era alta per entrambe le squadra, siamo state brave a centrare l’obiettivo». «Ora che la stagione regolare si è conclusa – prosegue Paola – si può dire che abbiamo avuto una grande crescita all’interno della stessa. Il quarto posto dimostra il nostro valore e il cambio di ritmo che abbiamo avuto a metà del girone di andata. Queste ultime 11 vittorie in 13 partite sono il frutto di un’intesa che è venuta fuori con il tempo, di lavoro in palestra e di voglia di vincere. I play off sappiamo essere un campionato a parte, tutte le squadre lottano per andare il più avanti possibile». L’avversario negli ottavi arriva dall’altro girone, secondo il nuovo format dei play off. Le sangiorgine hanno già avuto modo di studiarlo. «Treviso è un’ottima squadra – avverte l’ala biancorossa – un po’ sfortunata dato che ha perso una delle due straniere per infortunio in questa parte finale di stagione regolare. Hanno giocatrici di esperienza sulle quali fare affidamento, come Vespignani, Zagni e un punto di riferimento offensivo come D’Angelo. Noi, dall’altra parte, abbiamo la consapevolezza di ciò che siamo e il valore aggiunto del fattore campo in gara-1. Abbiamo messo un tassello importante in questa società tagliando un traguardo mai raggiunto prima, ora vogliamo puntare a fare bene anche nei play off e arrivare il più avanti possibile».

Nel magic moment del San Giorgio, il presidente Antonio Purrone è stato insignito dal sindaco Morselli di un’onorificenza civile perchè, citando la pergamena che gli è stata consegnata, “Con impegno e costanza ha portato la squadra femminile di Basket a risultati eccellenti offrendo al contempo una reale diffusione della sana cultura sportiva nel rispetto dei valori umani e della correttezza agonistica”.