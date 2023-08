Lasciano le mountain bike sul portabici e vanno a visitare Palazzo Te: turisti tedeschi derubati

MANTOVA Hanno parcheggiato la loro auto in viale Risorgimento e sono andati a visitare Palazzo Te, lasciando le loro mountain bike sul portabici agganciato al retro della loro auto. Al loro ritorno le bici erano sparite; ma i ladri almeno avevano lasciato l’auto, bontà loro. Una coppia di turisti tedeschi che alcuni giorni fa era in visita alla nostra città ha subito un furto piuttosto ingente, perché le due biciclette che avevano lasciato sul portabici valevano circa 1500 euro l’una. Vittime di ladri che non si sono certo lasciati scappare l’occasione per fare il cosiddetto colpo grosso con ben poca fatica, ma anche vittime della loro eccessiva fiducia nel prossimo. Mantova è una città di riferimento per i cicloturisti che arrivano dall’estero portandosi dietro le loro biciclette, spesso modelli costosi i cui prezzi sino ulteriormente lievitati negli ultimi anni con il boom delle biciclette elettriche con pedalata assistita. Ancor più di riferimento sarà la zona di Parco Te, i cui nuovi giardini saranno inaugurati nei prossimi giorni. I residenti della zona temono una recrudescenza di furti proprio per l’aumento di afflusso di persone per il nuovo parco del Te. I ladri, dal canto loro, si sono già portati avanti con i lavori.