Operazione sicurezza: Carabinieri tra la gente al mercato di Castellucchio

CASTELLUCCHIO Continua incessante lo sforzo dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova sull’attuazione dei periodici incontri con la popolazione locale in merito alle varie problematiche attuali di interesse generale, anche nella bassa mantovana, nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Viadana, dove i militari organizzano con frequenza incontri dove vengono affrontati vari temi come il cyber bullismo, la prevenzione sulle truffe ai danni delle persone anziane, il trasporto e la regolare detenzione delle armi da sparo, l’autoprotezione dai furti in abitazione e dei reati predatori in genere e la violenza sulle donne.

Proprio focalizzando l’attenzione sulle truffe agli anziani si sono tenuti nelle ultime settimane vari incontri nell’area del Comune di Castellucchio, anche in piazza, in occasione del mercato settimanale, con la partecipazione del Comandante della Stazione Carabinieri di Castellucchio, del Sindaco e di rappresentanti della locale Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione Civile, di fronte a una folta presenza di cittadini interessati, che nella circostanza hanno gradito l’iniziativa auspicandone la continuazione.

I punti di ascolto, allestiti in luoghi diversi dalle caserme, sono un progetto messo in atto già da alcuni mesi da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, per avvicinare ulteriormente la popolazione alla figura del Carabiniere e per rendere più agevole il contatto del cittadino con le forze dell’ordine.