Calcio dilettanti – Gli arbitri dell’Aia Mantova in raduno a Misano. Manara: “Preparazione migliorata”

MISANO ADRIATICO (Rn) Lo scorso weekend la sezione AIA di Mantova ha svolto il raduno precampionato a Misano Adriatico: i giovani arbitri hanno partecipato alle attività organizzate dai responsabili dell’associazione, prima di gettarsi nella stagione sportiva 2025/2026. Test atletici, esercizi fisici, quiz regolamentari, ma anche tanta condivisione e formazione, per creare un gruppo solido, capace di supportarsi in ogni momento. Nei primi due giorni di raduno, si sono concentrate maggiormente le attività legate proprio al mondo arbitrale: il consueto test SDS, i quiz regolamentari e un nuovo esercizio, il Low Oxygen Test, proposto anche agli arbitri di livello nazionale. Tale esercizio prevede uno sforzo fisico iniziale, al termine del quale l’arbitro, davanti ad un video di una situazione di gioco, deve valutare e prendere la decisione come se fosse in gara. Terminata l’attività sul campo, i ragazzi hanno appreso le disposizioni generali da rispettare per l’intera stagione sportiva. Poi, in aula con l’arbitro CAN D Andrea Copelli, hanno ascoltato le novità regolamentari. Non è mancato lo svago, con partitelle e varie attività. «Dal girone di ritorno della scorsa stagione abbiamo alzato il livello della formazione e vi abbiamo dato tutti gli strumenti per fare bene – ha detto il presidente di Aia Mantova Giovanni Manara agli associati -. Ora sta a voi scendere in campo: divertitevi nella consapevolezza che il lavoro paga sempre e che i risultati passano attraverso la costanza. La Sezione è la vostra seconda famiglia: qualunque sarà il vostro percorso in Associazione, rimarrà sempre il vostro porto sicuro, dove ci sono dirigenti e amici con cui confrontarsi».