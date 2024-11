Lunedì 25 novembre alla Cgil di Mantova incontro con Telefono Rosa

Lunedì 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore nella sede della Cgil di Mantova si terrà la conferenza “Rosa la voce delle donne” nel corso della quale responsabili e volontarie dell’Associazione Telefono Rosa di Mantova parleranno dell’esperienza dell’ascolto delle donne effettuata dall’associazione in questi anni in un’ottica di sicurezza e prevenzione delle situazioni di violenza.

In Particolare interverranno Paola Mari, avvocata del Foro di Mantova e Presidente di Telefono Rosa Mantova, Elena Zuccati, volontaria di Telefono Rosa Mantova e Rachele Sassi, psicologa e psicoterapeuta consulente di Telefono Rosa Mantova. Modera l’incontro Roberta Franzini, Segretaria della Cgil di Mantova.

L’iniziativa si pone in continuità con la mostra di Caterina Borghi tuttora in corso alla Camera del Lavoro di Mantova dal titolo, appunto, “Rosa la voce delle donne”.