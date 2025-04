Microclima nei luoghi di lavoro: oggi il seminario a Confindustria Mantova

MANTOVA – In occasione della Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, oggi, Confindustria Mantova ospita un seminario gratuito dedicato al microclima nei luoghi di lavoro. L’incontro si terrà dalle ore 14 alle 18 nella Sala Convegni di via Portazzolo 9, coinvolgendo tutte le figure chiave della sicurezza: datori di lavoro, Rspp, Rls, Rlst e medici competenti. A presidiare i lavori saranno Oddino Minari e Marco Dalzoppo, componenti dell’Organismo Paritetico Provinciale. Il programma prevede numerosi interventi tecnici. Ad aprire sarà Luca Piludu, vicepresidente di Confindustria Mantova con delega all’ambiente e alla sicurezza, seguito da Fabio Caparelli, anch’egli componente Opp. Alberto Righi, responsabile del servizio Spsal di Mantova, approfondirà il tema della normativa, mentre Matteo Martini, esperto in agenti fisici, illustrerà le principali criticità del microclima negli ambienti di lavoro. A seguire, Francesco Bordini e Michele Montresor, tecnici della prevenzione Spsal di Mantova, presenteranno buone prassi e casi studio. Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati a Mauro Mantovanelli e Marco Bonfante, rispettivamente componente Opp e responsabile dell’Area Ambiente e Sicurezza di Confindustria Mantova. Un’iniziativa di rilievo, che si distingue per il dialogo costruttivo tra associazioni di rappresentanza, sindacati e organi di controllo, a dimostrazione di quanto la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia un obiettivo condiviso e imprescindibile. Per informazioni è possibile contattare opp.mantova@assind.mn.it.