Ponte 25 Aprile, oltre 12mila visitatori nei musei civici di Mantova

MANTOVA – Un weekend lungo che ha fatto il pieno, non solo in centro città complice anche l’evento Mantova Fiorita che è sicuramente stato un forte richiamo, ma anche nei musei civici capaci di registrare affluenze da record. In questi tre giorni a Palazzo Te sono entrati 7.428 visitatori, al Maca Palazzo San Sebastiano 2.805 visitatori, al Tempio Di San Sebastiano 1.792 visitatori mentre al Museo Virgilio 316 visitatori. Un totale di 12.341 visitatori ha scelto di passare alcune ore all’interno dei musei cittadini in questo ultimo weekend di aprile.