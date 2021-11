Mini-gregge abbandonato in periferia: forse destinato a una macellazione clandestina

MANTOVA – Due pecore e un montone. I tre ovini erano in giro attorno a un casolare diroccato in zona Te Brunetti dalle parti di via Bellonci, e visto che erano praticamente abbandonati a se stessi e che è decisamente troppo presto per i presepi viventi, l’ipotesi per ora più accreditata riguardo a questo ritrovamento è che siano stati lasciati in quel posto da qualcuno che aveva intenzione di macellarli clandestinamente. A segnalare la presenza degli animali vaganti che rischiavano di finire in strada è stato un passante ieri mattina verso le 10, quando ha chiamato il comando di viale Fiume della Polizia locale. Gli agenti che si sono portati sul posto hanno subito cercato di capire se appartenessero a qualcuno. Accertamento con esito del tutto negativo: non sono risultati identificabili né riconducibili ad alcuna filiera di qualche allevamento ovino. I tre animali sono stati quindi recuperati di un allevatore che è arrivato sul posto nel primo pomeriggio con un mezzo adatto al loro trasporto e che ora li ha in custodia. Frattanto sono in corso le indagini della Polizia locale per risalire a chi ha portato in quel posto quelle tre bestie e dove se le è procurate.